Lagere school De Linde in Zarren in quarantaine

Het aantal besmettingen in De Linde is al bij al beperkt, maar ze verspreiden zich wel over bijna alle klassen uit de lagere afdeling. De eerste stalen van de besmette leerlingen en leerkrachten blijken sterk positief, maar moeten nog verder worden onderzocht. Het is dus nog afwachten of het hier om de Britse variant gaat. Niettemin is het volgens de medisch deskundige van de eerstelijnszone en het CLB opportuun om de volledige lagere afdeling in quarantaine te laten gaan, zeker gezien de nabijheid van Houthulst, waar in een woonzorgcentrum wel een uitbraak was van de Britse coronavariant. De kleuterafdeling kan voor alle duidelijkheid dus wel nog altijd gewoon naar school, omdat er daar geen besmettingen met het coronavirus zijn. Peuters en kleuters met een broer of zus in het derde of vierde leerjaar moeten uiteraard ook wel thuisblijven. (Lees verder onder de foto)

PCR-test op school

Vanochtend zullen er PCR-tests worden afgenomen op school door medewerkers van het Wit-Gele Kruis, in samenwerking met de triagepost van Torhout. Dat gebeurt bij alle leerlingen van het lager, met uitzondering van het vierde leerjaar, omdat zij eerder deze week al werden getest. Ook alle volwassenen binnen de schoolwerking die betrokken zijn bij de lagere afdeling zullen worden getest. Volgende week donderdag volgt dan de tweede test. Tot de resultaten van die tweede test bekend zijn, zal de lagere afdeling van GBS De Linde volledig in quarantaine blijven. Dat betekent dat de school voor de lagere schoolkinderen ten vroegste op maandag 1 februari opnieuw zal kunnen opstarten. De kinderen van de lagere school zullen tot zo lang opnieuw les krijgen via de computer.