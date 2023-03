"Lagere snelheid maar ook betere infrastructuur": gouverneur over verkeersveiligheid

De gouverneur van West-Vlaanderen is er voor te vinden om de snelheid op heel wat wegen met 20 km per uur te doen dalen. Bijvoorbeeld 100 op de snelweg en 30 waar je nu 50 mag.

Hij volgt daarmee de aanbevelingen van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Maar de beperkingen overal standaard invoeren, vindt hij een brug te ver. Dat is niet overal nodig, en bepaalde wegen moeten bovendien eerst anders ingericht worden, zegt hij.

Bij 43% ongevallen is snelheid bepalende factor

Standaard 100 km/u op autosnelwegen , standaard 30 km/u in bebouwde kom. En zelfs 50 km/u waar je nu 70 mag als het er onveilig is voor zwakke weggebruikers. Dat beveelt het Vlaams Forum Verkeersveiligheid aan. Graag trager, dat vindt ook onze gouverneur. Hij zit in het buitenland, zijn kabinetschef verwoordt zijn standpunt.

Koen Surdiacourt, waarnemend gouverneur: "Het is zeker een goeie zaak voor West-Vlaanderen. Want wij zien ook vanuit de diensten van de gouverneur, met onze jaarlijkse analyse van de dodelijke ongevallen, dat in 43% van de gevallen snelheid een bepalende factor is. Wij zien ook: hoe lager de snelheid, hoe lager de ernst van het ongeval."

"Ook wegen aanpassen"

Toch is de gouverneur er niet te voor de vinden om die daling met 20 km per uur overal standaard in te voeren. Het is maatwerk, zegt hij. Bepaalde wegen vragen daar om, andere niet, en nog andere moeten eerst aangepast worden.

"Ik denk dat het een slechte zaak zou zijn om die maatregel overal blindweg toe te passen. Er is meer nodig dan enkel een bord te plaatsen van 50, 30 of 70 km per uur natuurlijk. Voor de weggebruiker moet het ook duidelijk zijn, ook zonder dat bord, dat het een weg is die aangewezen is om die snelheid te rijden. Men noemt dat de leesbaarheid van de weg. Die moet overeenstemmen met de snelheid die men wil. Het is maatwerk, vandaar dat ook de wegbeheerder moet opgenomen worden in deze denkoefening."

Ook vindt de gouverneur dat de maatregelen maar hun effect zullen hebben als de politie voldoende kan controleren.