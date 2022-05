LAGO bouwt groot gasloos zwembadcomplex in Bredene

Het dak van het zwembad zal 761 zonnepanelen tellen, goed voor een oppervlakte van 1.200 m2. De zonne-energieproductie in combinatie met geothermie maakt dat het zwembad in Bredene volledig elektrisch kan draaien.

“LAGO Bredene Grasduinen wordt hét zwembad van de toekomst”, zegt Diether Thielemans, CEO van LAGO. “Het complex toont dat we zwembaden volledig elektrisch en dus zonder CO2-uitstoot kunnen laten draaien. In de toekomst zullen we altijd zo groen mogelijke zwembaden bouwen.” Het sport – en recreatiecomplex komt er in de tweede helft van 2024.

In het complex Grasduinen zal je een sportbad van 25 meter vinden, een interactief kinderbad, een instructiebad met beweegbare bodem en een wildwaterbaan. Er komt ook een fitnessruimte van 520 vierkante meter.

Meerwaarde voor Bredene

Grasduinen zal het huidige gemeentelijk zwembad Ter Polder vervangen. “We voorzien voor het nieuwe zwembad de komende 30 jaar een jaarlijkse bijdrage van 1.350.000 euro. Het huidige zwembad kost ons nu jaarlijks meer dan 600.000 euro. Dat zwembad moet omwille van milieuwetgeving in 2024 verplicht de deuren sluiten. Om over een hedendaags en multifunctioneel zwembad met bijhorende faciliteiten en leuke extra’s te beschikken, zullen we elk jaar 750.000 euro meer betalen. Het nieuwe zwembad moet zowel voor inwoners, tweedeverblijvers als toeristen een meerwaarde betekenen in Bredene,” zegt burgemeester Steve Vandenberghe.