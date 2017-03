Lakenhalle kleurt 's nachts groen

Sinds enkele jaren worden op die dag ook belangrijke monumenten over de hele wereld in het groen uitgelicht: onder meer the London Eye, het Colosseum in Rome, de Niagara watervallen in Canada/VS of een stuk van de Chinese muur.

Op verzoek van de ambassadeur van Ierland in België neemt ook Ieper deel met één zijn mooiste monumenten: de Lakenhalle en de belforttoren op de Grote Markt. De grondspots vóór de Lakenhalle en de gerichte spots aan de overkant van de markt kregen groene kleurfilters.

De Lakenhalle en de belforttoren blijven in het groen staan tot en met donderdag 23 maart. Vandaag wordt vanaf 18 uur een event in ‘Ierse sfeer’ georganiseerd met Ierse muziek en de voorstelling van het Iers herdenkingsprogramma van o.m. het In Flanders Fields Museum.