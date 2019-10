Lamme Goedzak uit Damse vaart gelicht

Gisteravond werd het toeristisch schip ‘De Lamme Goedzak’ over de dam van de Damse Vaart gelicht voor een trip naar het droogdok in de haven van Zeebrugge.

Daar moet het schip gekeurd worden. Intussen heeft De Lamme Goedzak nieuwe eigenaars en die willen van de gelegenheid gebruik maken om het te zandstralen en herin te richten. Vanaf maart willen ze zeven maanden lang elke dag toeristen vervoeren op de Damse Vaart tussen Brugge en Damme. Het schip gaat voortaan dagelijks aan een nieuwe aanlegsteiger vertrekken in Brugge. Het traject wordt dus Brugge-Damme-Brugge in plaats van Damme-Brugge-Damme. Het is de bedoeling dat het schip over enkele weken terugkeert naar zijn vaste ligplaats.