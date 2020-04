Lampaert 11de in virtuele Ronde van Vlaanderen

Corona of niet, de Ronde van Vlaanderen ging vandaag weldegelijk door. Toch voor 13 toprenners. Onder meer Van Aert, Evenepoel en Van Avermaet reden de Ronde virtueel vanuit hun kot. Ook Yves Lampaert reed mee en wij gingen eens kijken in Hulste hoe het eraan toe ging.

Het parcours is maar 32 km lang en toch komen er drie pittige heuvels aan bod: de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg. “Op rollen moet het zeker niet langer zijn. Het is een beetje zoals een tijdrit, dus het moet zeker niet langer zijn”, vertelt Lampaert vooraf.

Installatie niet op punt

Tijdens de wedstrijd zelf bleek de installatie van Lampaert nog niet op punt te staan. Ondanks dat hij de andere renners niet zag rijden, bleef hij het beste van zichzelf geven. Uiteindelijk won Van Avermaet en werd de West-Vlaming pas 11de.

“Het was heel zwaar vandaag. Het was van aan de start volle gas en ze zijn niet meer stilgevallen vooraan. Ik nochtans ook niet. Hele goeie wattages geduwd, maar het zat er niet in vandaag. Ze waren allemaal super sterk. Het was goed voor een keer, maar het moet niet meer voorkomen. Dat we maar koersen op de weg, daar ben ik veel beter in”, besluit Yves Lampaert.