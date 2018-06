Lampaert na zege: 'Had nog overschot'

"We maken met de ploeg een heel mooi jaar mee. Het is zoals in de boekjes. Alles lukt. En dat was vandaag niet anders", begint. Yves Lampaert. "Wij hebben met het team de hele wed-strijd gekleurd, ook al stonden we maar met zes man aan de start. Toen ik deel uitmaakte van de kopgroep met zeventien zat ik vrij op mijn gemak. En dan moest de finale nog volgen. Daarin had ik een pak overschot en wist ik dat er wel iets mogelijk was", verduidelijkte Yves Lampaert.

Wereldkampioenschap ploegentijdrit in Qatar

Deze titel is wellicht de mooiste zege uit de carrière van de West-Vlaming. "Let wel, ik heb al enkele andere mooie zeges behaald. Ik won al twee keer Dwars door Vlaanderen en nog een pak andere koersen. Wat is de mooiste overwinning? Ik herinner me nog dat we het wereld-kampioenschap ploegentijdrit wonnen in Qatar. Dat was er ook eentje om in te kaderen. En dan vandaag ja. Misschien onderschat ik het wel zo'n heel seizoen lang rondrijden in de Bel-gische driekleur."

‘The Wolfpack’

Quick-Step Floors boekte vandaag de 43e zege van het seizoen met de titel van Lampaert. "Wij zijn collectief heel sterk", besloot Lampaert. "Dat is al een heel seizoen zo. Samen werken we naar het hoogste doel toe. We zijn ook niet te beroerd om te werken voor een ploeg-makker. Ik wist bijvoorbeeld dat wanneer ik ging aanvallen Jasper Stuyven naar mijn wiel zou moeten springen en zo krachten zou verliezen. Dan was het de beurt aan Philippe Gilbert om te gaan versnellen, maar mijn aanval werd niet gepareerd door Stuyven en zo kon ik voorop blijven en de titel pakken. Eigenlijk kan ik het nog altijd moeilijk geloven, maar ik heb wel die trui om de schouders dus is het wel zo. Ik werd al Belgisch kampioen in het tijdrijden, maar dit is toch iets anders."

