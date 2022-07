Lamsoor zorgt voor mooi bloementapijt in Zwin Natuurpark

Lamsoor bloeit één keer per jaar en is een echte publiekstrekker. Tot eind augustus kan je de plant nog bewonderen.

Het Zwin Natuurpark is de enige plaats in het land waar de zoutverdragende plant zo massaal bloeit. Dat komt omdat het zeewater twee keer per dag binnenstormt in het natuurgebied. Ina De Wasch, directeur Zwin Natuurpark: “In 2019 heeft de Vlaamse overheid het Zwin uitgebreid, er is dus meer hectare bijgekomen en ook de Zwingeul is verdiept en verbreed. Daardoor komt er meer zeewater binnen en we zien dat we jaarlijks meer en meer lamsoor hebben. De jongste jaren zien we dat lamsoor steeds vroeger in bloei staat, omdat het voorjaar steeds warmer wordt.”

Lamsoor dankt zijn naam aan de vorm van de bladeren. Belangrijk om te weten, is dat de plant niet eetbaar is.