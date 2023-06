Lance's wens komt uit: mee met Tom Boonen in echte rallywagen

Lance Alleweireld had gisteren de dag van zijn leven. Dankzij make-a-wish mocht de 18-jarige rallyfanaat mee in een Porsche, bestuurd door niemand minder dan Tom Boonen.

Boonen is een ervaren piloot, en trok alvast stevig door. "De Porsche blijft een machtig wapen. Dat rijdt heel indrukwekkend, met het geluid erbij en zo. We hebben een paar keer gesprongen ook. Ik denk wel dat hij het leuk heeft gevonden."

Lance Alleweireld: "Het was supercool. Ik had geen schrik."

Tom Boonen: "Aan de geluidjes die ik heb gehoord in de auto was hij heel gelukkig. Dit is ook een unieke kans, want het is niet simpel om in een rallywagen terecht te komen. Om te testen of om gasten mee te nemen, dat gaat bijna niet. En dan nog een KP van Ieper. Ik denk dat er vandaag heel veel leuke dingen zijn gebeurd."

Lance mocht bovendien mee in een helikopter de shakedown in Nieuwkerke vanuit de lucht bekijken. Hij is niet aan zijn eerste stunt toe. Lance nam al eens deel aan een triatlon, en organiseert in oktober Run for Lance, een loopwedstrijd voor het goede doel.