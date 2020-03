Land- en tuinbouwsector trekt aan alarmbel

In de land- en tuinbouw ontstaat door de coronacrisis een moeilijke situatie nu de Oost-Europese arbeidskrachten weg blijven. Landbouwers vragen mensen die werkloos thuis zitten daarom om een handje te helpen in de groetenteelt.

Rond deze tijd zien we normaal heel wat arbeidskrachten uit Oost-Europa op de velden aan het werk. De Coronacrisis houdt hen dit keer echter weg van onze Vlaamse velden, en dat terwijl het werk op de velden zich blijft opstapelen.

Plantseizoen op komst

Onze voedselvoorziening komt niet in het gedrang. Koeien blijven melk geven en kippen blijven eieren leggen, maar als oogsten, zaaien en planten moeilijk worden, dan moeten we misschien wel ingrijpen.

“Het plantseizoen komt eraan. We moeten bloemkool en prei planten begin mei. Als we dat ook niet doen, dan staan we in september, oktober, november zonder werk. De landbouwactiviteit moet wel voortgaan om alles te kunnen blijven produceren,” vertelt landbouwer Davy Vanneste.

Tijdelijk werklozen inzetten als flexijob​

Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat vreest dat de coronamaatregelen wel eens langer dan 5 april zouden kunnen duren. “Vandaar dat we echt nood hebben aan een plan om de hele bevoorradingsketen draaiende te houden,” legt Vandamme uit.

Het Algemeen Boerensyndicaat roept de mensen dan ook op om een handje te helpen met de landbouwers uit de buurt. Daarom vraagt het syndicaat om een regeling te treffen zodat mensen die vandaag thuis zitten als tijdelijk werklozen in het systeem van flexijobs kunnen stappen.

Matchingsdienst​

Het Algemeen Boerensyndicaat heeft zelf ook een hulplijn geopend om extra werkkrachten te matchen met landbouwers die dringend helpende handen nodig hebben.