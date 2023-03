Landbouw: "Beter traag maar goed stikstofakkoord dan omgekeerd"

De Groene Kring, de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector, hoopt dat er alsnog een goed akkoord uit de bus komt. Ze trekken vrijdag hoe dan ook naar Brussel.

Pieter Faes, Groene Kring: "We moeten nu al zo lang wachten op een akkoord, het is nu al zo lang. We zijn het bijna gewoon geworden. Maar we hebben liever dat het lang duurt maar een goed akkoord is, dan dat het een slecht akkoord is die goed gekeurd is waar we totaal geen toekomst meer hebben.”



Pieter Faes is 26, werkte een jaar op een melkveebedrijf in de Verenigde Staten, en runt samen met zijn ouders een akker- en melkveebedrijf met 350 koeien in Keiem. “Het stikstofakkoord zit vast. Er zit geen schot in de zaak doordat CD&V niet akkoord is met bepaalde voorwaarden. Wat heeft de NV-A dan beslist. Zij heeft nu al onze subsidies, het GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid on hold gezet. Maar de reden hiervoor is om de druk op te voeren op de Vlaamse regering om dat stikstofakkoord er door te krijgen.”

(lees verder onder de foto)

En dus kan Faes niet investeren in een batterij om de zonne-energie op te slaan, een windmolen of extra zonnepanelen. “Dat is heel frustrerend. Vooral, het heeft allemaal te maken met milieu en klimaat. Ik wil investeren in milieu en klimaat en het lukt niet door een partij die voor het klimaat is. Het is allemaal heel dubbel.”

De boeren vinden ook dat zij veel zwaarder aangepakt worden dan de industrie die ook stikstof uitstoot. Vrijdag trekken verschillende landbouworganisaties met tractoren naar Brussel om actie te voeren voor de toekomst van jonge boeren

Bekijk ook: