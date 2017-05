De voorbije weken en maanden waren uitzonderlijk droog en dat laat zich ook meer en meer voelen in de landbouw. Vooral in de Westhoek rond De Panne, Veurne en Alveringem en Poperinge is het extreem droog. Vooral voor de tarwe en de aardappelen is het afwachten.

Ook in het zuiden, rond Zwevegem, is het voor de vlasteelt te droog. Maar ook de natuur kreunt onder de droogte. In het Westhoekreservaat in De Panne zijn zeldzame planten bedreigd