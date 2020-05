Er is momenteel een oppompverbod in een deel van West-Vlaanderen en daarom gaan we best spaarzaam om met water. Dieter Debruyne bedacht daarom een sproeisysteem met zes buizen en sproeiers. De zes sproeiers geven alleen netjes water in de plantrijen, en niet ernaast. Het vocht dringt dus niet langer in de grond waar het niet nodig is. Zo verbruikt hij tot zeven keer minder water.