'Farmer feed the world' staat er te lezen. Dat moet eigenlijk 'Farmers' zijn, met een s, maar daar was geen plaats meer voor. Toch is de boodschap van boer Philip Fleurbaey uit Ieper duidelijk. Hij wil mensen laten nadenken over het belang van de landbouw voor de voedselvoorziening. En hij vraagt ook aandacht voor de moeilijke situatie waarin landbouwers zich bevinden door problemen rond stikstof en vergunningen.