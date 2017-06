Landbouwer pompt regenwaterputten leeg

Een nog onbekend landbouwvoertuig pompte zowat 45.000 liter water op. Een ruwbouwaannemer zag vanochtend op de verkaveling in de Beversesteenweg in Roeselare dat de deksels van de regenwaterputten anders lagen dan toen hij de werf gisteravond had afgesloten. Al het regenwater bleek uit de putten weggetrokken. In totaal werden van zes woningen de regenwaterput en de septische put leeggetrokken, goed voor zowat 45.000 liter.

Droogte

"We zijn ervan overtuigd dat de persoon of personen in kwestie op zich geen slechte bedoelingen hadden. Ook wij zijn bijna allemaal van de boerenbuiten. We snappen dat de droogte grote problemen veroorzaakt voor landbouwers", zegt werfleider Axel Bouttelisier. "Had die landbouwer ons benaderd, dan hadden we misschien wel spontaan kunnen helpen, bijvoorbeeld door de helft van onze putten aan hem te schenken."

Geen klacht

De leeggetrokken putten zorgen echter ook voor problemen op de werf. Wanneer het grondwater terug stijgt en de regenwaterput leeg is, bestaat de kans dat die terug naar boven komt. Dat kan voor heel wat schade zorgen. De Roeselaarse bouwpromotor is niet van plan een klacht in te dienen en hoopt op de eerlijkheid van de betrokken landbouwer.