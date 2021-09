Landbouwer roept op: "spuw wanhoop en frustraties uit in brief"

Melkveehouder Philip Fleurbaey uit Ieper is een opmerkelijke briefschrijfactie opgestart op facebook die gericht is aan landbouwminister Hilde Crevits en minister van omgeving Zuhal Demir.

Onder de titel 'Spuug het der ut' roept hij collega-landbouwers op om de kritieke situatie in de sector per brief aan te kaarten bij de ministers. De briefschrijfactie komt er nadat een bevriende landbouwer uit het leven stapte. Philip vraagt collega-landbouwers om hun frustraties, ervaringen en bezorgdheden over te maken in Brussel, want de sector zit in een diepe crisis.

"Mentaal en financieel eronder door"

"Ik ontvang heel veel berichten van collega’s dat het heel slecht gaat. Mooie moderne bedrijven gaan over kop, veel boeren zitten op hun tandvlees en we produceren heel veel aan prijzen van 30 jaar terug," zegt Philip. "Er zijn constant controles, veel meer papierwerk en bekommernissen allerhande. Maar de doorslag is gekomen door een collega die zich zaterdag van het leven ontnomen heeft. Het is hier al de derde landbouwer op één jaar tijd." (Lees verder onde de foto)

Crevits steunt de actie

‘Met spuug et er ut’ wil Philip dat de schrijnende verhalen doorsijpelen in Brussel. Volgens hem is de afstand met de lokale landbouwer te groot. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits kreeg intussen al een tiental brieven en steunt de actie. Ze wil dat boeren een fatsoenlijk inkomen en voldoende grond hebben. Ze wil ook vechten tegen de dumpingprijzen van varkensvlees of melk.

De landbouwers mogen geenzins hun problemen opkroppen, vindt Philip. Praten of iets neerschrijven werkt therapeutisch en lucht op. Landbouwers kunnen met hun verhaal altijd terecht bij de organisatie boerenopeenkruispunt.be Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be