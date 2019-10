Landbouwer van 26 overleden na val in bezinkput

Een 26-jarige landbouwer die vorige week bedolven raakte onder een ingezakte aarden wand in Langemark-Poelkapelle, is overleden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

De man klom dinsdag in een bezinkput om de werkzaamheden van een bouwfirma te bekijken, toen de wand inzakte. Er waren graafwerkzaamheden aan de gang op het terrein van een tuinbouwbedrijf in de Houthulstseweg.

Het slachtoffer, de zaakvoerder van het bedrijf, wou de werken eens bekijken nog voor de aannemer ter plaatse was. Maar een wand van de put begaf het en de man raakte bedolven onder de aarde. De vader en ook later de brandweer moesten het slachtoffer bevrijden. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij dus intussen overleden.