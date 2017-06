Landbouwer vertelt minister hoe erg het is

Marijn Delanote is landbouwer in Ieper. Hij kweek al tien jaar industriegroenten. Hij zag al een deel van zijn bloemkolen kapot gaan door de droogte.

Dat vertelde hij gisteren aan Vlaams minister Joke Schauvliege, die er op bezoek was. "Het heeft al 800 euro extra gekost per hectare om water aan te voeren, maar ons opties zijn stilaan op", zegt Delanote.

De bloemkolen op het veld van Marijn Delanote zijn bestemd voor diepvriesbedrijven. Binnen het contract werd in februari een prijs vastgelegd voor de levering. Die dreigt echter in het gedrang te komen. "In principe ligt die vast. Dat wil zeggen: meer dan de afgesproken prijs gaan we niet krijgen. Als de droogte nog langer aanhoudt, zal die prijs lager zijn of kunnen we onze gewassen misschien zelfs niet meer verkopen."

Eigen watervoorraad uitgeput

Het landbouwbedrijf van Marijn heeft een eigen watervoorraad, die normaal gezien ruim voldoende is. Dit jaar is het echter zo droog dat die voorraad uitgeput is. "Je ziet het eerst vooraan het perceel. De bladeren van de kolen staan daar niet meer recht. Die bloemkolen zijn niet meer verkoopbaar. Binnen nog enkele dagen in dit klimaat vrees ik dat het ganse perceel kapot gaat."

En dat terwijl de landbouwer dit jaar eigenlijk zou moeten kunnen recuperen na de storm die vorig jaar zowat een kwart van de oogst vernielde. Die schadedossiers zijn nog steeds hangende.

Ondertussen zoekt ook de provincie mee naar oplossingen en manieren om te voorkomen dat hetzelfde probleem zich in de toekomst voordoet. Er komen op korte termijn nog een drietal bufferbekkens bij in West-Vlaanderen. "Daar blijven we sterk op inzetten. Het biedt een extra opvangcapaciteit bij hevige regenval en extra voorraad bij droogte", zegt gedeputeerde voor Land- en tuinbouw Bart Naeyaert (CD&V). "We gaan ook meer en meer kijken naar mogelijkheden om buffers te bouwen bij de landbouwers zelf. Die vorm van samenwerking is zeker een piste voor de toekomst."