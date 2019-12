Landbouwer volledig verantwoordelijk voor dodelijk ongeval

De man krijgt een celstraf van 3 maanden met uitstel, een rijverbod van één maand en een boete van 4000 euro. Ook moet hij zijn rijbewijs opnieuw halen.

'Onvoorzichtig en nonchalant'

Het ongeval dateert van 22 juli vorig jaar. In de Kortewildestraat in Vladslo botst een bromfiets op het fietspad frontaal tegen een verreiker. Die komt vanuit een erf de straat opgereden. De bromfietser, een man van 43, krijgt de openstaande vorken van de verreiker in het gezicht en overleeft de klap niet. Zijn vrouw die achterop zit raakt gewond. Volgens de rechter was de landbouwer heel onvoorzichtig en nonchalant bij het oprijden van de straat.

