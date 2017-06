Landbouwers betrapt op oppompen water

In het IJzerbekken zijn dit weekend landbouwers betrapt die water aan het oppompen waren uit de IJzer of zijrivieren of beken. Ze doen dat om hun gewassen te beregenen.

Maar gouverneur Decaluwé heeft dat verboden, omdat het waterpeil laag staat, en dat er verzilting kan ontstaan.

Afgelopen weekend zijn er wel nog geen boetes uitgeschreven. De politie van de Zone Polder betrapte wel 20 landbouwers die water aan het oppompen waren. Maar die zijn niet allemaal in de fout. Want water oppompen mag in sommige gevallen, om de dieren drinken te geven bijvoorbeeld. Voor vele landbouwers die groenten telen, is het verbod een regelrechte ramp. Vooral bloemkolen, prei en aardappelen hebben nu dringend veel water nodig.