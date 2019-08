Inagro is het landbouwonderzoekcentrum in Beitem. Volgens het centrum eist de droogte z'n tol, maar de impact verschilt wel van streek tot streek. Gemiddeld levert de oogst 1 miljoen ton aardappelen per jaar op. Wellicht zal het rendement beter zijn dan vorig jaar, want de telers hebben al lessen getrokken uit de voorbije droge jaren.