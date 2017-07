In de campus Brugsesteenweg wordt een ondergrondse parking aangelegd. Daarvoor moet het grondwater eerst sterk dalen. Normaal moet dat via de riolen. Maar dat zou tijdrovend zijn en bovendien ook zonde, zegt schepen van landbouw Marc Vanwalleghem. Daarom is er een open put gemaakt, zodat landbouwers het opgezogen water kunnen oppompen. Door de droogte is er waterschaarste en geldt er een oppompverbod in waterlopen.