Landbouwers ongerust over Zwinstreek als landschapspark

De erkenning zou meer subsidies opleveren en een boost geven aan natuurontwikkeling, toerisme, recreatie, waterbeheer, en ook aan de landbouw. Maar de boeren hebben er geen goed oog in en vrezen op termijn bijkomende maatregelen. Landbouwer Kevin Maenhout: "Voor jonge landbouwers heb ik nergens duidelijkheid gehoord over vergunningen of uitbreidingen. En wat is er nog mogelijk voor ons?"

Tom Vermeersch van de provincie reageert: "Een Landschapspark -en dat staat ook uitdrukkelijk in het ontwerpdecreet - zal niets betekenen naar regelgeving of bijkomende verplichtingen. Het is een bottom-up verhaal. We willen in de streek met partners van onderuit zoeken naar draagvlak voor projecten in het landschap, in de open ruimte."

Voor 31 mei moet de kandidatuur bij Vlaanderen ingediend worden om de Zwinstreek als landschapspark te laten erkennen. Het gaat om een gebied van meer dan 45.000 hectare op het grondgebied van Knokke-Heist, Damme, Brugge en een groot stuk in Nederland. Morgen komt de kandidatuur op de gemeenteraad van Damme.