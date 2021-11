Landbouwers uit Pittem gaan voluit voor groene transitie

Hun nieuwe kraamstal heeft een groen label met een speciaal varkenstoilet, hun dieren krijgen voeder van het veld en geen exotische soja die regenwouden bedreigt. En op de daken van de stallen liggen zonnepanelen waarmee ze hun eigen bedrijf, maar ook nog eens meer dan 50 gezinnen van stroom voorzien.

"We hebben er voor gezorgd dat er al 22.500 ton minder CO2 in de lucht is gegaan doordat we zelf groene energie opwekken. Je kan dat ook in bomen uitdrukken. We hebben op vandaag al 294 bomen geplant door de productie van groene stroom." zegt Ruben Brabant. (Lees verder onder de foto)

De bedrijfsfilosofie is dan ook een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. "Dat begint bij de grondstoffen die wij voederen aan de dieren. Wij willen dat zoveel mogelijk circulair maken, we gebruiken dus zoveel mogelijk afvalproducten. Op vandaag gebruiken we geen soja meer, palmolie is helemaal uit den boze."

Al enkele jaren geleden is dit bedrijf de duurzame weg ingeslagen.

