Landbouwers zoeken uitweg uit de droogte

Het was het Algemeen Boerensyndicaat dat daarom had gevraagd, gezien de droogte in onze provincie. Met een oppervlakte van ruim 50.000 m² , goed voor 10 voetbalvelden, kan er gezorgd worden voor de beregening van enkele honderden hectare gewassen die dreigen verloren te gaan.

Analyse

Vooraleer het water ter beschikking kan gesteld worden moet het water eerst geanalyseerd worden. Want de grond bevindt zich op een boogscheut van de Noordzee en mag natuurlijk niet te zout zijn. In samenspraak met de uitbater van de luchthaven en de waterbeheerder Middenkustpolder wordt later beslist of het water vrijgegegeven kan worden.

Het ABS roept ook andere lokale, provinciale en gewestelijke overheden en privé-eigenaars van grote watervolumes op om niet-publiek toegankelijke waterpartijen open te stellen voor watercaptatie om land- en tuinbouwers te laten redden wat nog te redden valt.