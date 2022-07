Landbouwgrond haalt recordprijs in West-Vlaanderen

Landbouwgrond in West-Vlaanderen is erg duur en zelfs fors toegenomen in prijs. Voor een hectare betaal je hier nu gemiddeld 77.000 euro, terwijl dat in heel Vlaanderen maar 53.000 euro is.

Voor jonge landbouwondernemers wordt het stilaan onmogelijk om nog uit te breiden. In onze provincie is akkergrond zo gegeerd dat ook kapitaalkrachtige groepen op die markt gaan speculeren. Globaal, in heel Vlaanderen is er een afkoeling van de markt en stijgen prijzen minder snel. Hendrik Vandamme, andbouwer en voorzitter ABS: West-Vaanderen blijkt inderdaad een uitzondering op de regel. We zien dat de gemiddelde prijs voor landbouwgrond in West-Vlaanderen opnieuw gestegen is met 7,5 procent, tot gemiddeld 77.000 euro. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat West-Vlaanderen de landbouwprovincie bij uitstek is. Er zijn hier ook nog steeds heel veel jonge mensen die nog goesting hebben om te starten in de sector.”

Maar grond op de kop tikken is moeilijk geworden. Ook overheden kopen gronden op. En er is ook speculatie van investeringsgroepen. Volgens de Groene Kring moet de overheid een meer sturende rol spelen om speculatie aan banden te leggen en jonge landbouwers te steunen. Ook een verlaging van de registratierechten voor landbouwers zouden ze toejuichen.