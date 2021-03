Landbouworganisaties lanceren project rond verkeersveiligheid in Westhoek

In Beveren-aan-de-IJzer bij Alveringem hebben de Boerenbond en de Landelijke Gilden het project ‘Veilig op (de) weg in de Westhoek’ gelanceerd.

Het project richt zich enerzijds op bestuurders van landbouwvoertuigen en anderzijds op zwakke weggebruikers zoals schoolgaande kinderen en fietsrecreanten. Ze willen inzetten op wederzijds respect en bewustwording tussen de verschillende gebruikers van landelijke wegen. Want die worden door een steeds groter wordende groep mensen gebruikt, zeker nu in coronatijden. (Lees verder onder de foto)

Didactische pakketten

In eerste instantie worden leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs aangesproken. Voor het is een didactisch pakket uitgewerkt, onder meer met virtual reality. Door een speciale bril worden tractorsimulaties nagespeeld en leren ze veiliger reageren in bepaalde verkeersituaties. De primeur van het project is voor de leerkrachten en leerlingen van vrije basisschool De Libel. Het was gouverneur Decaluwé die het startschot mocht geven.

Ook andere doelgroepen worden benaderd in het kader van dit project dat nog tot eind juni 2023 zal lopen. Het project kwam tot stand dankzij Leader Westhoek met Europese, Vlaamse en provinciale steun en de Provinciale Landbouwkamer. Ook tal van andere partners verleenden hun medewerking.