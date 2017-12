Landbouwsector moet beter communiceren

Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Universiteit Gent in opdracht van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT vzw). De landbouwer krijgt een score van 7,3 op 10 van de Vlaming, de sector krijgt 7,1 op 10.

“We zien dat de perceptie over dierenwelzijn en duurzaamheid licht terugloopt, terwijl de sector op dit vlak ernstige inspanningen heeft gedaan. Daarom blijven het belangrijke aandachtspunten voor de landbouw om over te communiceren. De schaalvergroting in de sector wordt dan weer niet als problematisch gezien”, zegt UGent-professor Gino Verleye, die het onderzoek leidde.

"De klassieke boer komt te weinig aan bod in de media, tenzij in crisissituaties. Als er al eens een landbouwer in een programma opduikt of in de krant, dan gaat het meestal over iemand die ambachtelijk bezig is. Maar de landbouwer die rechtstreeks levert aan de agro-voedingsindustrie, blijft teveel buiten beeld. En onbekend maakt onbemind."