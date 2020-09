Landelijk wonen in stadscentrum Kortrijk

In Kortrijk is het woonproject Maple & Mint aan het Plein in het stadscentrum voorgesteld.

Er komen elf woningen en tuinen met een zwembad in een statig pand en in vroegere schoolgebouwen vlakbij het Guldensporencollege. Het Plein in het centrum van Kortrijk is nu al een groene oase. Op de site achter het statige pand en tot aan het Guldensporencollege komt daar nog heel wat groen bij met pluk- en moestuinen. De bouwheren willen zo een stuk landelijk karakter in de stad brengen. Wie hier wil wonen mag rekenen op een budget tussen de 400.000 en de 975.000 euro. Over twee jaar zou alles moeten klaar zijn.