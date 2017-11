Landen op instrumenten kan weer in Wevelgem

Voor het eerst keer zat gecertificeerd personeel van Belgocontrol in de verkeerstoren, voorheen werkte de intercommunale met eigen personeel. Door de nieuwe samenwerking kunnen piloten opnieuw op instrumenten landen. Een jaar lang kon dat niet meer omdat de grondapparatuur niet meer voldeed.

In september 2016 kreeg de luchthaven te horen dat ze na een negatieve audit van EASA geen zogenaamde IFR-vluchten (Instrument Flight Rules) mocht uitvoeren. Concreet betekende dit dat de luchthaven bij slecht weer nagenoeg onbereikbaar was omdat ze enkel nog op basis van Visual Flight Rules, dus op het zicht, vliegverkeer kon toelaten. Daarom stapte de luchthaven naar de enige dienstverlener in België die haar kon helpen met de nodige meteo- en GPS-installaties, gecertificeerd personeel en gecertificeerde apparatuur, namelijk Belgocontrol. "Belgocontrol is inderdaad klaar om vandaag de operaties op te starten. Vanaf dan mag er terug IFR-traffic vliegen op Wevelgem. Personeelsleden van Belgocontrol staan dan in voor de meteodienstverlening en GNSS-vliegprocedures, dat is de vliegbegeleiding op satelliet", aldus Belgocontrol.

De grootste klant, Luxaviation, goed voor meer dan de helft van de zakenvluchten is erg opgelucht.