Onder hen is ook Leen Vervaeke, VRT-journaliste uit Sint-Eloois-Winkel (zie foto).

Philip Soubry

Philip Soubry, de enige Belg die met het coronavirus was besmet, is sinds gisteravond al thuis. De man uit Moorsele heeft 10 dagen in quarantaine doorgebracht in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Philip hoopt om zo snel mogelijk terug naar zijn vrouw te kunnen, die in China is gebleven.

Meer daarover in het avondnieuws.

