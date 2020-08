Na twee succesvolle proefrondes is het Landschapsfonds Westhoek nu definitief uit de startblokken geschoten in Dranouter.

Die roept verenigingen, bewonersgroepen of aparte buurtbewoners op om een kleinschalig groen initiatief in te dienen in hun dorp of buurt. Het Landschapsfonds Westhoek schenkt hen de helft van het bedrag dat ze nodig hebben om het project te realiseren. De andere helft moeten ze zelf ophalen via crowdfunding. De voorbije proefperiodes leverden al tal van verrassende projecten op zoals de aanleg van een voedselbosje, geveltuintjes en een levende uitkijktoren.

