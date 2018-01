Lange file door ongeval op de E403 in Torhout

Een ongeval op de E403 tussen Torhout en Lichtervelde zorgde vanmiddag voor een lange file in de richting van Kortrijk. De snelweg was afgesloten vanaf Torhout. Alle verkeer moest omrijden, tot 19u30. Dan was alle aarde geruimd.

Even na twee uur vanmiddag is een vrachtwagen met aanhangwagen ingereden op een signalisatiewagen bij wegenwerken De vrachtwagen is gekanteld en zijn lading aarde ligt verspreid over de hele snelweg. Het opruimen zal uren duren. De bestuurder van de vrachtwagen is gewond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis overgebracht. Er staat een lange file.