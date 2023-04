Lange file op E403 door meerdere ongevallen

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is er ook nog een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de E403 - A17 ter hoogte van Torhout, richting Kortrijk. De weg is volledig versperd. Er zouden meerdere vrachtwagens betrokken zijn.

Daardoor staat er een lange file, van ongeveer anderhalf uur aanschuiven.

Weggebruikers worden aangeraden om in Torhout de snelweg te verlaten.

#E403 update ongeval in Torhout richting Kortrijk. De weg is er versperd. Het verkeer kan best de snelweg verlaten in Torhout en route D volgen. https://t.co/8i9IyUV5Lj

— Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) April 3, 2023