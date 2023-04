Lange file op E403 door meerdere ongevallen, snelweg urenlang afgesloten

Een dag vol verkeersellende op de E403 dus, met in totaal vier ongevallen. Goed voor vijf gewonden, onder wie drie zwaar, als bij wonder zijn geen doden gevallen.

Een groot deel van de dag was de snelweg deels afgesloten, en moest het verkeer omrijden via gewestwegen. Heel wat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs stonden urenlang stil.

Rond 7.30 uur was er in Lichtervelde een eerste aanrijding, waardoor er al een file ontstond. Omstreeks 9 uur was er een tweede ongeval, waarbij vier vrachtwagens waren betrokken. Drie personen raakten zwaargewond. Maar er vielen geen dodelijke slachtoffers. De MUG-heli en heel wat ambulances kwamen ter plaatse.

De snelweg in de richting van Kortrijk is volledig afgesloten, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Al het verkeer in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten via afrit 10 in Torhout. "Volg de calamiteitenomleiding met de letter D tot oprit 9 in Lichtervelde, waar u de snelweg weer kan oprijden", klinkt het. "Verkeer over lange afstand tussen Brugge en Kortrijk rijdt best via de E40 naar Gent en vervolgens via de E17."

Rond 10u40 belandde ter hoogte van Ruddervoorde een auto onder een oplegger en vatte vuur. De chauffeur moest worden bevrijd en was zwaargewond. Even was de snelweg dan al vanaf Ruddervoorde afgesloten. Sinds 14 uur kan je daar weer langs, alleen moet je dan de E403 verlaten in Torhout.

Tussen Brugge en Ruddervoorde gebeurde in de namiddag nog een vierde ongeval met een bestelwagen, gelukkig zonder veel erg.

