Lange file richting kust na ongeval in Beernem

Door een ongeval ter hoogte van Beernem staat er op de E40 momenteel een aanzienlijke file richting kust. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt al het verkeer op lange afstand aan om de plaats te vermijden en voor een alternatieve route te kiezen. Momenteel is enkel de rechterrijstrook nog versperd...

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur op de E40 richting kust. De snelweg was grotendeels versperd, waardoor de file snel aangroeide. Tussen Aalter en Brugge moesten bestuurders rekening houden met een uur vertraging.

Verkeer op lange afstand krijgt daarom de raad om voor een alternatieve route te kiezen. Vanuit Antwerpen is het aangewezen om de E34 te nemen richting kust. Ook vanuit Gent wordt aangeraden om via de E34 om te rijden. Wie vanuit Aalter richting Brugge wil, neemt het best de N44 richting Maldegem.