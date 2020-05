Lange wachtrijen bij Molecule

Molecule in Vichte is tijdens het verlengde pinksterweekend elke dag open, een actie die bij het grote publiek duidelijk in de smaak valt. Deze ochtend stonden heel wat mensen hun beurt af te wachten om het koopcentrum binnen te mogen. Iedereen hield zich wel netjes aan de social distancingregels waarbij men een afstand van 1,5m bewaart.

Maatregelen in de winkel en op de parking

Ook binnen in de winkel worden er verschillende corona-maatregelen genomen: ontsmette karren en pashokjes, handgels, mondmaskers voor het personeel... Maar ook op de parking vraagt de winkel om telkens een parkeerplaats tussen te laten zodat iedereen veilig zijn of haar inkopen kan inladen.