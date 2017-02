Lange wachtrijen in parkeerwinkel Brugge

Het nieuwe parkeerplan in Brugge zorgt voor lange wachttijden in de parkeerwinkel van de stad.

Het nieuwe parkeerplan trad donderdag in werking. Daardoor is de hele binnenstad een bewonerszone geworden. Bewoners die nog geen parkeervergunning hadden, kunnen een digitale pakeervergunning afhalen in de parkeerwinkel van de stad. Daar kunnen ze ook tijdelijke parkeervergunningen voor familie en vrienden halen. Sinds donderdag is het extreem druk in die parkeerwinkel en dat leidt tot frustraties.

"Het is nu dag drie en de onvermijdelijke drukte blijft aanhouden", weet burgemeester Renaat Landuyt. "Meer en meer mensen beseffen nu pas dat er een nieuw parkeerplan is. Bovendien was er een probleem rond de bezoekerskaarten. De parkeerfirma heeft al versterking ingeschakeld om alle vragen te behandelen. Er staan nu drie mensen paraat voor alle vragen, in plaats van één of twee. Maar we verwachten dat de drukte nog een week zal aanhouden."