Langemark-Poelkapelle heeft nieuwe burgemeester en schepencollege

In Langemark-Poelkapelle is een constructieve motie van wantrouwen gestemd. Dat gebeurde donderdagavond in een extra gemeenteraad.

Zo werd een nieuwe coalitie gevormd met N-VA, de lokale lijst TOP 8920 en Vooruit. Voormalig schepen Dominique Cool (N-VA) neemt de burgemeesterssjerp over van Lieven Vanbelleghem (CD&V).

Verschillende steden en gemeenten gingen hen al voor maar nu heeft ook Langemark-Poelkapelle een nieuw bestuur. Donderdagavond is in een extra gemeenteraad een constructieve motie van wantrouwen gestemd. Daarmee wordt CD&V aan de kant geschoven voor een coalitie met N-VA, TOPE 8920 en Vooruit. Volgens de nieuwe coalitie verliep de samenwerking met coalitiepartner CD&V moeizaam. "Na 2,5 jaar besturen in de huidige legislatuur stellen we vast dat er geen sprake is van een normale samenwerking met respect voor ieders eigenheid. Afspraken uit het bestuursakkoord worden na 2,5 jaar nog steeds niet gerespecteerd en dit blijft een kiezel in de schoen van het schepencollege", klonk het eerder al.

CD&V verlaat de raadzaal

Burgemeester Lieven Vanbelleghem van CD&V moet zo zijn burgemeesterschap afstaan aan Dominique Cool (N-VA). Die eerste weigerde donderdagavond de eed af te nemen van de nieuwe eerste schepen. CD&V verliet overigens ook de raadzaal voor de eedaflegging van het nieuwe bestuur. De partij spreekt van een staatsgreep maar wil niet alle bruggen opblazen. Vanbelleghem reageerde emotioneel op Facebook. "Het is een enorme opdoffer om op die manier een einde te moeten zien komen aan mijn mandaat, maar we moeten het aanvaarden. Ik hoop nu wat rust te krijgen. We nemen afscheid met opgeheven hoofd en kijken hoopvol uit naar de toekomst ", schrijft hij.

Het nieuwe bestuur telt naast de N-VA burgemeester nog twee N-VA schepenen. Partij TOPE 8920 levert twee schepenen, Vooruit één.

