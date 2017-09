Zowat 150 mensen zijn in Poperinge vanmiddag aan een lange eettafel aangeschoven voor een broodlunch.

Daarmee roepen de stad, het OCMW, Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw op tot meer verbondenheid en samenhorigheid. En dat in de strijd tegen de eenzaamheid. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Bond zonder Naam toont immers aan dat 1 op 4 Belgen zich sociaal eenzaam voelen. 1 op 5 voelt zich ook emotioneel eenzaam. Buren, vrienden, kennissen en families werden uitgenodigd aan de "Langste Eettafel". Iedereen bracht zijn eigen lunchpakket mee en er was verse soep voorzien.