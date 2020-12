Langverwachte werken Belgiek Deerlijk kunnen starten

Het is nu zeker: de langverwachte werken aan het kruispunt Belgiek in Deerlijk kunnen van start gaan. In fases, in overeenstemming met de werken in Waregem.

Vlaams minister Lydia Peeters heeft definitief geld vrijgemaakt voor die langverwachte werken. Voor de Belgiek, en het kruispunt van de Kortrijkse Heerweg met de Ring. Dat heeft ze zelf aangekondigd in een videoboodschap aan schepen Bert Schelfhout:









in overeenstemming met werken in Waregem

Het kruispunt Belgiek gaat in vier fases. Omdat er ook aan de afrit in Waregem werken starten na de zomer, kunnen onderlinge fases mogelijk gewisseld worden. Zo kan verkeer omgeleid worden via het andere oprittencomplex.

“Er was een moeilijkheid omdat er ook aan de opritten van de E17 in Waregem werken moeten gebeuren om de veiligheid er te verhogen, wat tot uitstel voor de Belgiek kon zorgen,” zegt schepen Bert Schelfhout. “In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer is er nu een piste uitgewerkt waarbij we beiden kunnen combineren.” De werken aan de Belgiek zouden anderhalf jaar gaan duren. Daar maakt Peeters 1,25 miljoen euro voor vrij.

Voor het kruispunt met de Kortrijkse Heerweg nog een één miljoen euro. Dat kruispunt wordt conflictvrij via inrichting én verkeerslichtenregeling. Die werken zullen vier maanden duren.