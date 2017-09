David Lano, één van de twee zonen van wijlen Pierre Lano, heeft zich samen met een vennoot ingekocht in de Brugse meubelfabriek Bauwens.

Dat schrijft de internetkrant Made in West-Vlaanderen. In de Brugse regio waren vroeger veel meubelfabrieken. Maar de val van de Muur van Berlijn zorgde er voor dat de sector grotendeels opdroogde.

Het bedrijf heeft volgens zijn eigen website een jaaromzet van om en bij de 40 miljoen euro. In de hoofdzetel in Beernem werken tot op vandaag nog altijd zo'n tweehonderd mensen. Volgens Jan Bauwens die de zaak verkocht, is de overname een goede zaak voor de continuïteit van het bedrijf.