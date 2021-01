Roeselare wil creatief omgaan met haar erfgoed en vergeten objecten opnieuw in het straatbeeld brengen. De verlichtingspaal is een schenking van een familie met een groot hart voor het Roeselare van vroeger maar ook voor dat van vandaag. (lees verder onder de foto)

De gaslantaarn deed tot in de jaren '70 dienst in Roeselare. En nu krijgt hij dus een tweede leven in de Bollenstraat, in het centrum van de stad. De gasverlichting is wel aangepast aan de tijd en is vervangen door een ledlamp.