Lantaarntoren Concertgebouw vernoemd naar ereburgemeester Patrick Moenaert

Toenmalig burgemeester Patrick Moenaert van Brugge was één van de drijvende krachten achter het Concertgebouw. Al kwam dat er niet zonder slag of stoot. "Alles was een probleem," herinnert hij zich. "De inplantingsplaats, de esthetiek. Maar je moet daar door en er in geloven. Achteraf blijkt dan dat het een schitterend project is. Maar elk feitje werd aangegrepen om het te kunnen helpen kelderen. En dat is in de politiek dan zwaarder dan buiten de politiek."

Het Concertgebouw zou 37 miljoen euro kosten. Op een bepaald moment eiste de aannemer een persoonlijke borg van de Brugse burgemeester. "Ik heb dat gedaan. Wat een stommiteit was: een blaadje tekenen voor 400.000 euro dat ik persoonlijk borg stond. Maar ik had dat geld niet, dat is de waarheid. Ik heb het toch gedaan. Ik was thuis niet wel gekomen. Ik moet de waarheid zeggen."

20 jaar later vernoemen het Concertgebouw en de stad de Lantaarntoren nu naar Moenaert. "Een mooi eerbetoon aan de man die Brugge met dit Concertgebouw meteen de 21e eeuw binnenloodste," staat er te lezen op een gedenkplaat. (lees verder onder de video)