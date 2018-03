Laridon trekt, Verstreken duwt CD&V-lijst

De lijst is gisterenavond op het provinciaal CD&V bestuur goedgekeurd. "Door de samenvoeging van beide regio's en de inkrimping van het aantal mandaten in de provincie was dit geen gemakkelijke oefening", zegt regiovoorzitter Johan Demuydt uit Oostende. Hij werkte de laatste maanden daarvoor nauw samen met Joachim Jonckheere, regiovoorzitter van de CD&V Westhoek. "Toch hebben we een sterke lijst kunnen samenstellen waarbij de kandidaten goed verspreid zijn over de beide regio's", luidt het.

De lijst ziet er als volgt uit: