Lars Dendoncker stopt vanwege hartproblemen met voetballen

"Als kind had ik maar één droom: profvoetballer worden. Maar mijn profcarrière is jammer genoeg van heel korte duur geweest", klinkt het. "Door mijn hartproblemen heb ik beslist om te stoppen voor mijn eigen gezondheid. Dit was en zal de moeilijkste beslissing ooit zijn. Maar er is geen weg meer terug en ik moet vooruit kijken naar de toekomst. Maar dit zal tijd nodig hebben om te verwerken."

Lars Dendoncker, die in Passendale opgroeide, begon zijn jeugdopleiding bij KSV Roeselare, maar werd weggeplukt door Club Brugge. In 2017 tekende hij er een profcontract. Daarna maakte hij de overstap naar de beloften van Brighton. Na een jaar in Engeland werd hij uitgeleend aan het Schotse St.Johnstone, waar hij ook zijn debuut vierde als profvoetballer. Maar verder dan een handvol wedstrijden kwam hij er niet, waarna hij begin vorig jaar opnieuw aansloot in Brighton. Sinds juli vorig jaar zat hij zonder club.

"Ik heb enorm veel geleerd van dit hele avontuur en enorm veel moeten opofferen. Waardoor dit nog altijd veel pijn doet. 11 jaar in de academie van Club Brugge waar ik enorm veel vrienden gemaakt heb. 2 mooie jaren bij Brighton en een half seizoen bij St. Johnstone waar ik mijn profdebuut gemaakt heb. Ik wil alle spelers, trainers en alle mensen waarmee ik het pad gekruist heb bedanken voor alles."