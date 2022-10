Last Front: filmopnames in Kortrijk met Koen De Bouw

In Kortrijk zijn de opnames bezig van The Last Front, een Belgische film met een internationale cast, maar ook met Koen De Bouw.

Het Begijnhof van Kortrijk is een van de vele locaties in Vlaanderen waar de film wordt gedraaid. The Last Front speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog, en vertelt over Vlaamse gezinnen die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld.

Vanavond praten we met de regisseur Jonas Kerknawi.