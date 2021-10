Last Post Association zoekt versterking

De Last Post Association, de organisatie die elke avond de Last Post onder de Menenpoort in Ieper organiseert, zoekt versterking.

Vandaag zijn er nog drie ceremonie-assistenten actief, maar dat is te weinig. Het team wordt nu uitgebreid met één of meer vrijwilligers. De organisatie schrijft daarvoor een vacature uit. Youri Van Miegroet is één van de assistenten die de Last Post in goede banen moet leiden. Hij legt uit wat zijn vrijwilligerswerk inhoudt: "Ik ga straks naar de Menenpoort en daar ga ik met mijn collega’s Gilbert en Brian instaan voor de dagelijkse herdenkingsplechtigheid. Wij zorgen ervoor dat de mensen een plaatsje krijgen en dat iedereen paraat staat tegen acht uur wanneer de klaroeners komen en de ceremonie afblazen.”

"Publiek enorm dankbaar"

De Last Post Association wil meer vrijwilligers kunnen inzetten om een beurtrol op te stellen. De organisatie zoekt versterking voor de dagelijkse herdenking. "Je moet toch van een aantal markten thuis zijn," zegt Youri. "Maar de dankbaarheid die je krijgt van de mensen is toch wel enorm."

