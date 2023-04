Last Post naast, en niet onder de Menenpoort

De Last Post is vanavond, voor het eerst, naast en niet onder de Menenpoort geblazen in Ieper. Dat heeft alles te maken met de start van restauratiewerken aan het monument.

De komende twee jaren zullen nodig zijn om de Menenpoort een grondige renovatiebeurt te geven. Al die tijd blijft de dagelijkse Last Post ononderbroken doorgaan. Maar dat gebeurt boven op de Menenpoort, niet eronder.

De Last Post blijft, maar verloopt anders

Elke avond, stipt om 20u, weerklinkt ook de komende twee jaar trouw de Last Post. Als eerbetoon aan de vele duizenden slachtoffers die er vielen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar dat gebeurt dus toch wat anders dan normaal.

De Menenpoort is afgezet tijdens de restauratiewerken. Dat is nu al zo. Enkel het verkeer dat de stad in wil, kan doorrijden. De ceremonie vanavond is begonnen met een didgeridoo speler die de boze geesten moet verjagen en de geesten van de gesneuvelde soldaten oproept.

Toch wat ontgoocheling

Er was veel belangstelling, ook vanavond weer, maar het ging wel bijna uitsluitend om scholen en groepen uit het Verenigd Koninkrijk. Bij de aanwezigen weerklonk er vooral ontgoocheling, omdat ze niet meer bij de namen in de muren kunnen.

Harder blazen

Ook voor de klaroeners is het anders dan anders. Volgens hen moeten ze harder blazen om de klanken tot hun recht te laten komen en is de mooie galm van onder de Menenpoort weg.