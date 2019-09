Last Post in teken van 75 jaar bevrijding

Vanavond is er een speciale herdenking in Ieper naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Bevrijding van de stad door de 1ste Poolse Pantserdivisie van Generaal Maczek op 6 september 1944.

De dagelijkse Last Postplechtigheid, opgestart op 2 juli 1928, werd op 21 mei 1940 opgeschort nadat de Duitsers de Stad Ieper bezet hadden bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het is niet geweten of dit een beslissing was van de Duitse bezetter dan wel of dit beslist werd door toenmalig Last Post-voorzitter Richard Leclercq. Ondertussen werd de Ieperse Last Post ceremonie, op initiatief van Edgar Ashley Cook, vanaf januari 1941 verder gezet op de Britse begraafplaats Brookwood Military Cemetery.

Erevoorzitter Guy Gruwez van de Last Post Association: “De stad Ieper was op 6 september 1944 omstreeks 17.00 uur volledig bevrijd door de Poolse divisie die streed met het Canadese leger. Er was bijzondere vreugde en opluchting. Klaroener Jozef Arfeuille dacht er onmiddellijk aan om dit met een hernemen van de Last Post te onderlijnen. Nu de stad bevrijd was, trok hij naar de Menenpoort en dit samen met een groepje buren en vrienden. Om de herwonnen vrijheid te vieren speelde hij vermoedelijk een 6-tal maal na elkaar de Last Post. Dit was meteen de start voor het hernemen van de dagelijkse plechtigheid.”

Speciale verjaardag

Schepen Diego Desmadryl: “Omdat het dit jaar een jubileumjaar is, wil de Stad Ieper deze belangrijke verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan en wordt er op vrijdag 6 september een speciaal programma opgezet in Ieper. Dat bestaat uit een korte plechtigheid aan de Poolse gedenkplaat aan de Lakenhalle om 19.30 u. en de Last Post aan de Menenpoort om 20.00 u.”

Benoit Mottrie, huidig voorzitter van de Last Post Association, vervolgt: “Op 6 september 2019 zal de dagelijkse plechtigheid maar liefst voor de 31.520e maal worden uitgevoerd. De publieke én internationale belangstelling is de voorbije 25 jaar enorm gestegen. Vandaar dat ik van deze gelegenheid wil gebruik maken om al mijn voorgangers, alle vorige en huidige leden van het bestuur en alle medewerkers van de Last Post Association van harte te danken. Een bijzonder woord van dank aan alle vroegere en huidige klaroeners en ceremonial assistants die zich altijd belangeloos ingezet hebben. We willen op deze manier iedereen die sneuvelde voor de bevrijding, elke dag verder blijven herdenken.”